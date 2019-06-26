Бекстрём: мы все учились у Орпика, он делал партнёров лучше каждый день
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём прокомментировал решение Брукса Орпика завершить карьеру.
«Брукс был одним из лучших лидеров, с которыми мне довелось играть в карьере. Сложно найти лучшего партнёра и игрока, который бы работал усерднее и наслаждался игрой больше, чем Брукс. Мы все учились у Брукса, он делал партнёров лучше каждый день», — цитирует Бекстрёма официальный сайт НХЛ.
Американский защитник был выбран «Питтсбург Пингвинз» под 18-м номером на драфте НХЛ 2000 года. В 1035 матчах за «Пингвинз» и «Кэпиталз» Брукс набрал 194 (18+176) очка, а также 26 (4+22) баллов в 156 играх плей-офф. Орпик — обладатель Кубка Стэнли—2009 в составе «Питтсбурга» и 2018 в составе «Вашингтона».
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