Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Бекстрём: мы все учились у Орпика, он делал партнёров лучше каждый день

Бекстрём: мы все учились у Орпика, он делал партнёров лучше каждый день
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём прокомментировал решение Брукса Орпика завершить карьеру.

«Брукс был одним из лучших лидеров, с которыми мне довелось играть в карьере. Сложно найти лучшего партнёра и игрока, который бы работал усерднее и наслаждался игрой больше, чем Брукс. Мы все учились у Брукса, он делал партнёров лучше каждый день», — цитирует Бекстрёма официальный сайт НХЛ.

Американский защитник был выбран «Питтсбург Пингвинз» под 18-м номером на драфте НХЛ 2000 года. В 1035 матчах за «Пингвинз» и «Кэпиталз» Брукс набрал 194 (18+176) очка, а также 26 (4+22) баллов в 156 играх плей-офф. Орпик — обладатель Кубка Стэнли—2009 в составе «Питтсбурга» и 2018 в составе «Вашингтона».

Овечкин: Орпик был отменным лидером и игроком. «Вашингтону» будет не хватать его
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент