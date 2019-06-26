Овечкин: Орпик был отменным лидером и игроком. «Вашингтону» будет не хватать его

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал решение Брукса Орпика завершить карьеру.
«Он был настоящим лидером раздевалки и сыграл важнейшую роль в нашей первой победе в Кубке Стэнли. Нам будет не хватать его в раздевалке и на льду. Он был не только отменным лидером и игроком, но и прекрасным человеком. Я очень счастлив, что у меня был шанс играть с ним, а у молодых ребят была возможность у него поучиться», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.
Орпик был выбран «Питтсбург Пингвинз» под 18-м номером на драфте НХЛ 2000 года. В 1035 матчах за «Пингвинз» и «Кэпиталз» он набрал 194 (18+176) очка, а также 26 (4+22) балла в 156 играх плей-офф. Орпик — обладатель Кубка Стэнли—2009 в составе «Питтсбурга» и 2018 в составе «Вашингтона».
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