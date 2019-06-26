Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Овечкин: Орпик был отменным лидером и игроком. «Вашингтону» будет не хватать его

Овечкин: Орпик был отменным лидером и игроком. «Вашингтону» будет не хватать его
Хоккей / НХЛ 0

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал решение Брукса Орпика завершить карьеру.

«Он был настоящим лидером раздевалки и сыграл важнейшую роль в нашей первой победе в Кубке Стэнли. Нам будет не хватать его в раздевалке и на льду. Он был не только отменным лидером и игроком, но и прекрасным человеком. Я очень счастлив, что у меня был шанс играть с ним, а у молодых ребят была возможность у него поучиться», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

Орпик был выбран «Питтсбург Пингвинз» под 18-м номером на драфте НХЛ 2000 года. В 1035 матчах за «Пингвинз» и «Кэпиталз» он набрал 194 (18+176) очка, а также 26 (4+22) балла в 156 играх плей-офф. Орпик — обладатель Кубка Стэнли—2009 в составе «Питтсбурга» и 2018 в составе «Вашингтона».

Обладатель двух Кубков Стэнли Орпик завершил карьеру
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент