Овечкин: Орпик был отменным лидером и игроком. «Вашингтону» будет не хватать его

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал решение Брукса Орпика завершить карьеру.

«Он был настоящим лидером раздевалки и сыграл важнейшую роль в нашей первой победе в Кубке Стэнли. Нам будет не хватать его в раздевалке и на льду. Он был не только отменным лидером и игроком, но и прекрасным человеком. Я очень счастлив, что у меня был шанс играть с ним, а у молодых ребят была возможность у него поучиться», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

Орпик был выбран «Питтсбург Пингвинз» под 18-м номером на драфте НХЛ 2000 года. В 1035 матчах за «Пингвинз» и «Кэпиталз» он набрал 194 (18+176) очка, а также 26 (4+22) балла в 156 играх плей-офф. Орпик — обладатель Кубка Стэнли—2009 в составе «Питтсбурга» и 2018 в составе «Вашингтона».