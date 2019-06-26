Следственный комитет прокомментировал новые сведения по убийству жены Соколова

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области опровергло новую информацию СМИ по поводу убийства жены экс-вратаря сборной России Максима Соколова.

Сегодня, 26 июня, сайт 5-tv.ru, ссылаясь на близкий к следствию источник, сообщил, что экспертиза подтвердила, что смертельные ножевые ранения 45-летней Ирине Соколовой нанёс младший сын — 15-летний Арсений.

«Информация об этом не соответствует действительности. Также не соответствует действительности информация о том, что в ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение», — цитирует «Комсомольская правда» заявление пресс-службы СУ СКР по Ленинградской области.

Арсений подозревается не только в убийстве матери, но и в попытке убийства старшего брата Максима. Сам Арсений ссылается на самооборону и говорит, что ударил брата ножом, чтобы отомстить за убитую мать и защитить себя.

СК показал кадры с места трагического инцидента с женой Максима Соколова