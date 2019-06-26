Ахо и Макгинн получили квалификационные предложения от «Каролины»
Голкипер «Каролины Харрикейнз» Алекс Неделькович, защитники Тревор Кэррик, Хайдн Флёри и Роланд Маккиуон, а также форварды Себастьян Ахо, Кларк Бишоп, Саку Мяэналанен и Брок Макгинн получили квалификационные предложения от клуба, сообщает пресс-служба «ураганов».
В сезоне-2018/19 21-летний Ахо принял участие в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ, записав на свой счёт 30 заброшенных шайб и 53 результативные передачи при показателе полезности «+25». В плей-офф на счету финского хоккеиста 12 (5+7) очков в 15 играх.
25-летний Макгинн провёл 82 матча в регулярке, отметившись 10 голами и 16 результативными передачами при показателе полезности «+10». В плей-офф форвард набрал 6 (2+4) баллов в 15 матчах.
Генменеджер «Каролины»: до начала тренинг-кэмпа контракт с Ахо будет подписан
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