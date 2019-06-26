Генменеджер «Каролины»: до начала тренинг-кэмпа контракт с Ахо будет подписан

Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Дон Уодделл рассказал о селекционной работе клуба.

«У нас была отличная беседа с агентом Ахо. Я уверен, что контракт будет подписан до начала тренинг-кэмпа. Но нет чётких сроков, что это случится на этой неделе или на следующей. Что касается вратарской линии, то у нас были ежедневные переговоры с Мразеком, а не Макэлинни. Я с оптимизмом отношусь к подписанию первого номера команды. Мразек, безусловно, находится в нашем списке.

Фолк? Этим летом мы поговорим с его агентами. Если он останется в команде на последнем году контракта, то у нас не будет с этим никаких проблем. Знаете, когда у игроков остаётся один год по контракту, они обычно показывают свой лучший хоккей. Так что мы посмотрим, как всё это будет происходить. У меня нет никакой необходимости к немедленной сделке. Я бы вообще не хотел его менять», — цитирует Уодделла официальный сайт НХЛ.