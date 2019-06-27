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Мирослав Шатан избран президентом Федерации хоккея Словакии

Мирослав Шатан избран президентом Федерации хоккея Словакии
Хоккей / Прочие 0

Выдающийся словацкий хоккеист Мирослав Шатан вступил в должность президента Федерации хоккея Словакии. 44-летнего чемпиона мира 2002 года выбрали главной федерации на ближайшие три года. Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея (IIHF).

«Это большая ответственность для меня. Я работаю в словацком хоккее в течение двух лет, и теперь у меня есть ещё три года», — заявил Мирослав.

Шатан — самый результативный игрок в истории сборной Словакии (71 шайба). 15 лет Мирослав провёл в Национальной хоккейной лиге, выступая за «Нью-Йорк Айлендерс», «Питтсбург Пингвигз» и «Бостон Брюинз». В 2011 году выступал в составе «Динамо» Москва.

В 2009 году Шатан стал обладателем Кубка Стэнли, выиграв престижный трофей в составе «Питтсбурга».

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