Мирослав Шатан избран президентом Федерации хоккея Словакии

Выдающийся словацкий хоккеист Мирослав Шатан вступил в должность президента Федерации хоккея Словакии. 44-летнего чемпиона мира 2002 года выбрали главной федерации на ближайшие три года. Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея (IIHF).
«Это большая ответственность для меня. Я работаю в словацком хоккее в течение двух лет, и теперь у меня есть ещё три года», — заявил Мирослав.
Шатан — самый результативный игрок в истории сборной Словакии (71 шайба). 15 лет Мирослав провёл в Национальной хоккейной лиге, выступая за «Нью-Йорк Айлендерс», «Питтсбург Пингвигз» и «Бостон Брюинз». В 2011 году выступал в составе «Динамо» Москва.
В 2009 году Шатан стал обладателем Кубка Стэнли, выиграв престижный трофей в составе «Питтсбурга».
- 27 июня 2019
-
23:13
-
22:30
-
22:05
-
21:50
-
21:19
-
20:50
-
20:26
-
20:09
-
19:59
-
19:53
-
18:19
-
17:51
-
17:29
-
16:42
-
15:57
-
15:15
-
15:01
-
14:24
-
13:47
-
13:19
-
13:04
-
12:33
-
12:07
-
11:49
-
11:20
-
10:51
-
10:15
-
10:10
-
09:54
-
09:31
-
08:47
-
08:37
-
08:16
- 26 июня 2019
-
23:58
-
23:46