Мирослав Шатан избран президентом Федерации хоккея Словакии

Выдающийся словацкий хоккеист Мирослав Шатан вступил в должность президента Федерации хоккея Словакии. 44-летнего чемпиона мира 2002 года выбрали главной федерации на ближайшие три года. Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея (IIHF).



«Это большая ответственность для меня. Я работаю в словацком хоккее в течение двух лет, и теперь у меня есть ещё три года», — заявил Мирослав.



Шатан — самый результативный игрок в истории сборной Словакии (71 шайба). 15 лет Мирослав провёл в Национальной хоккейной лиге, выступая за «Нью-Йорк Айлендерс», «Питтсбург Пингвигз» и «Бостон Брюинз». В 2011 году выступал в составе «Динамо» Москва.



В 2009 году Шатан стал обладателем Кубка Стэнли, выиграв престижный трофей в составе «Питтсбурга».