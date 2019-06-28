Генменеджер «Ферьестада»: сами приняли решение продать Викстранда в КХЛ

Генеральный менеджер «Ферьестада» Петер Якобссон прокомментировал переход основного защитника команды Микаэля Викстранда в «Ак Барс».

«Особый сезон для нас, потому что тяжело одновременно отпускать четырёх игроков в НХЛ и ещё одного в КХЛ. Но мы сами приняли решение продать Викстранда. Тяжело, что несколько парней отправились в лучшие лиги. Теперь у нас много работы», — цитирует Якобсона HockeyNews.se.

В сезоне-2018/19 Викстранд принял участие в 47 матчах регулярного чемпионата и набрал за «Ферьестад» 20 (4+16) очков при показателе полезности «-1». В плей-офф на счету игрока две результативные передачи в 14 играх.



В профессиональной карьере выступал за команды «Оре» (2009), «Мора» (2010-2014), «Фрёлунда» (2014-2015), «Ферьестад» (2015-2019). Викстранд принимал участие в Олимпийских играх в Пхёнчхане, а также защищал цвета национальной команды на чемпионате мира в 2018 году.