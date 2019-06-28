Шипачёв: в «Динамо» у меня не было сложностей. Зачем мне что-то менять?

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв объяснил, почему принял решение остаться в клубе.
«Здесь мне было очень комфортно в прошлом сезоне. Неплохие взаимоотношения с тренерским штабом сложились, атмосфера в раздевалке меня устраивала. Долго не думал. К тому же у меня был контракт с «Динамо» на следующий сезон — я просто согласился продлить соглашение ещё на год. Приятно, что такое предложение от руководства поступило. Для меня это определённый показатель доверия. Буду стараться оправдать все ожидания.
Переход в другой клуб? Не задумывался особо над этим. В «Динамо» у меня не было никаких сложностей — зачем мне что-то менять? Сейчас мысли о другом. Я провожу время с семьёй, отдыхаю. Всё-таки уже скоро начнётся подготовка к сезону.
Уход Кагарлицкого? Мы разговариваем с Димой. У него были разные варианты продолжения карьеры. Конечно, у нас была хорошая связка, но, думаю, и по отдельности мы покажем себя неплохо», — цитирует Шипачёва официальный сайт бело-голубых.
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