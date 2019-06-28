СКА обменял нападающего Данилу Квартальнова в «Витязь»

«Витязь» и СКА произвёл обмены несколькими хоккеистами. Как сообщает официальный сайт КХЛ, в подмосковный клуб отправились форварды Святослав Гребенщиков, Данила Квартальнов и Иван Ларичев, в Санкт-Петербург — форвард Илья Рычков и защитник Кирилл Кирсанов.



В сезоне-2017/18 21-летний Квартальнов провёл одну игру в составе СКА, не сумев отметиться результативными действиями. В минувшем сезоне Квартальнов защищал цвета клуба «СКА-Нева» в Высшей хоккейной лиге. Он провёл 49 матчей в регулярном чемпионате, записав на свой счёт 14 заброшенных шайб и 16 результативных передач при показателе полезности «+23». В плей-офф на счету игрока 3 (1+2) очка в одной игре.



Ларичев провёл 41 матч за «СКА-Неву» в прошедшем регулярном чемпионате ВХЛ, отметившись 13 заброшенными шайбами и 11 голевыми передачами при показателе полезности «+20». В плей-офф форвард провёл семь матчей и набрал 2 (1+1) балла.

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