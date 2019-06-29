Дрегер: интерес к Маркусу Юханссону проявляет больше 10 команд

Известный североамериканский инсайдер Даррен Дрегер прокомментировал контрактную ситуацию шведского форварда «Бостон Брюинз» Маркуса Юханссона.

«Агрессивный интерес на рынке к Маркусу Юханссону. Участвует больше 10 команд. Игрок надеется, что новый контракт будет больше $ 4,6 млн, заработанных им в минувшем сезоне», — написал Дрегер.

Ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересован «Вашингтон Кэпиталз», за который Юханссон выступал в период с 2010 по 2017 год.



В сезоне-2018/19 28-летний форвард провёл 58 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, выступая за «Нью-Джерси Дэвилз» и «Бостон Брюинз». На счету скандинава 13 заброшенных шайб и 17 результативных передач при показателе полезности «–16». В плей-офф Юханссон набрал 11 (4+7) баллов в 22 играх.