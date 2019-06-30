Рутерфорд: Кессел был ключевым игроком «Питтсбурга»

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд прокомментировал обмен форварда Фила Кессела в «Аризону Койотс».

«Прежде всего я хотел бы поблагодарить Фила за его вклад в игру «Пингвинз». Он был ключевым игроком команды, который помог нам два раза подряд выиграть Кубок Стэнли. Без него мы бы не смогли добиться такого результата, и за это мы благодарим его. В то же время мы рады приветствовать в команде молодого и техничного Алекса, и считаем, что Пьер-Оливье Жозеф, задрафтованный в первом раунде, позволит нам углубить линию обороны», — приводит слова Рутерфорда пресс-служба лиги.

Кессел — двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга». В 82 играх минувшего регулярного чемпионата 31-летний форвард набрал 82 (27+55) очка, а в сезоне 2017/18 установил личный рекорд, записав на свой счёт 92 (34+58) балла за результативность в 82 играх.