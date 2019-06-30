Дзингел покинет «Коламбус» и продолжит карьеру в другом клубе
Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Райан Дзингел покинет команду в статусе неограниченно свободного агента. По информации журналиста Брайана Хеджера, форвард продолжит карьеру в другом клубе.
В минувшем сезоне 27-летний Дзингел провёл 78 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, выступая за «Коламбус» и «Оттаву Сенаторз». Американский форвард забросил 26 шайб и отдал 30 результативных передач при показателе полезности «-9» и 29 минутах штрафа. В плей-офф на счету хоккеиста одна заброшенная шайба в девяти играх при показателе полезности «+3».
В сезоне-2018/19 «Коламбус» добрался до второго раунда Кубка Стэнли, где уступил в шести матчах «Бостон Брюинз». В первом раунде «мундиры» обыграли «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 4-0.
Экс-форвард «Вашингтона» Юханссон провёл переговоры с «Коламбусом»
- 30 июня 2019
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