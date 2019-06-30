Гальченюк: меня драфтовали в Питтсбурге, теперь я стал игроком «Пингвинз»

Нападающий Алекс Гальченюк поделился эмоциями после того, как «Аризона Койотс» обменял его в «Питтсбург Пингвинз».



«В 2012 году «Монреаль» выбрал меня на драфте в Питтсбурге. Спустя семь лет я стал игроком «Пингвинз», это какой-то сюрреализм. Питтсбург — отличный спортивный город, один из лучших в стране. Помню, что здесь страстные болельщики. Я очень рад, что теперь оказался в составе «Пингвинз». Здесь очень красивый город, который мне прекрасно подходит.



Обмен принёс мне множество эмоций. В будни я много тренировался, а затем просто наслаждался уик-эндом, после чего увидел сообщение от генерального менеджера «Аризоны», попросившего ему перезвонить. Я сразу сказал девушке, что меня обменяли в другую команду. Когда смотришь на состав «Питтсбурга», понимаешь, что, где бы ни играл, это будет по-настоящему интересно. Это то, чего я действительно жду», — приводит слова Гальченюка официальный сайт «пингвинов».

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