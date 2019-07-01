Экс-форвард «Авангарда» Лемтюгов продолжит карьеру в Англии

Нападающий Николай Лемтюгов подписал контракт с «Шеффилд Стилерз», информирует официальный сайт английского клуба.



«Николай — высококлассный форвард, обладающий исключительными навыками. Я рассчитываю, что его приход поможет команде изменить игру в лучшую сторону. Николай может играть в контактный хоккей, когда это необходимо. Он способен выступать на обоих флангах в атаке, а также очень хорош при игре в большинстве. У Лемтюгова хороший английский и невероятный характер», — сказал генеральный менеджер «Шеффилда» Аарон Фокс.



33-летний Лемтюгов выступал в КХЛ за «Северсталь», «Ак Барс», «Нефтехимик», магнитогорский «Металлург», «Атлант», «Трактор», «Сибирь», «Югру», «Спартак» и «Авангард». Всего в КХЛ провёл 416 матчей и набрал 174 (93+81) очка.

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