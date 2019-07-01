Цуккарелло подпишет контракт с «Миннесотой»
Нападающий Матс Цуккарелло, который в ближайшее время станет неограниченно свободным агентом, подпишет контракт с «Миннесотой Уайлд». Как сообщает Sportsnet, норвежский хоккеист заключит пятилетний договор, по которому будет зарабатывать $ 5,8 млн в год.
В 46 матчах минувшего регулярного чемпионата за «Нью-Йорк Рейнджерс» он набрал 37 (11+26) очков. 4 февраля в первой игре за «Даллас Старз» после обмена из «Рейнджерс» он сломал руку и пропустил пять недель. В 13 играх плей-офф набрал 11 (4+7) очков.
На взрослом уровне Матс принимал участие в чемпионатах мира 2008, 2009, 2010 и 2016 годов, а также Олимпийских играх 2010 и 2014 годов. В составе сборной Европы Матс дошёл до финала Кубка мира—2016.
«Коламбус» проявляет интерес к Цуккарелло
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