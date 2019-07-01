«Нефтехимик» подписал канадского форварда Митчелла

Хоккейный клуб «Нефтехимик» подписал соглашение с канадским нападающим Заком Митчеллом, информирует официальный сайт команды из Нижнекамска. Хоккеист поставил подпись под контрактом сроком на один сезон.
В прошедшем сезоне 26-летний форвард выступал в клубе Американской хоккейной лиги «Онтарио Рейн», где в 61 матче набрал 31 (15+16) очко. Всего в АХЛ Митчелл за карьеру провёл 311 поединков, отметившись в них 163 (81+82) набранными баллами.
В НХЛ канадец сыграл 34 игры в составе «Миннесоты Уайлд» и набрал 5 (3+2) очков.
План предсезонной подготовки «Нефтехимика»:
После прохождения углублённого медицинского осмотра до 21 июля команда будет работать в Нижнекамске. С 22 июля по 2 августа запланированы учебно-тренировочные сборы в Финляндии. Команда проведёт товарищеские матчи с «Салаватом Юлаевым» (31 июля) и «Йокеритом» (2 августа).
С 7 по 11 августа «Нефтехимик» примет участие в традиционном турнире на Кубок президента Казахстана, который пройдёт в Нур-Султане. В турнире также примут участие «Автомобилист», «Барыс», «Ак Барс» и «Салават Юлаев».
С 14 по 23 августа учебно-тренировочные сборы команды пройдут в Нижнекамске. На эти сроки запланированы две домашние товарищеские игры: 17 августа «Нефтехимик» сыграет с «Ак Барсом», а 23 августа — с «Нефтяником» из Альметьевска. После этого «волки» отправятся в Уфу. 26 и 28 августа им предстоит помериться силами с «Салаватом Юлаевым».
Заключительный этап подготовки к чемпионату КХЛ, который стартует 1 сентября 2019 года, команда проведёт дома.
- 1 июля 2019
-
18:13
-
18:10
-
18:05
-
18:00
-
17:39
-
17:14
-
17:06
-
16:54
-
16:15
-
16:03
-
15:50
-
15:40
-
15:24
-
15:06
-
15:00
-
14:45
-
14:27
-
14:02
-
13:44
-
13:14
-
13:03
-
12:50
-
12:31
-
12:02
-
11:42
-
11:13
-
10:52
-
10:28
-
10:15
-
09:56
-
09:20
-
09:11
-
08:49
-
08:36
-
08:23