Денис Денисов завершил карьеру и перешёл на работу в ЦСКА

Российский хоккеист Денис Денисов, с 2018 года находившийся в статусе свободного агента, завершил карьеру и перейдёт на административную работу.



«Должность заместителя спортивного директора ЦСКА занял Денис Денисов. На новой должности Денис Валерьевич будет отвечать за выступления «Звезды» в Высшей хоккейной лиге», — говорится в официальном аккаунте ЦСКА в «Твиттере».



37-летний уроженец Харькова в 2012 году стал заслуженным мастером спорта России. Денисов является воспитанником ЦСКА. Он выступал за «армейцев» с 1997 по 2001 год, а в 2012 вновь вернулся в команду, проведя в ней ещё пять лет. В 2000 году он был выбран в пятом круге драфта НХЛ под 149-м номером командой «Баффало Сейбрз». Последним клубом в карьере Денисова стал магнитогорский «Металлург».