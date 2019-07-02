Панарин попросил болельщиков помочь ему с выбором игрового номера в «Рейнджерс»
Российский нападающий Артемий Панарин, перешедший из «Коламбус Блю Джекетс» в «Нью-Йорк Рейнджерс», не может определиться с игровым номером в новой команде.
Форвард рассматривает два варианта. Он выбирает между 10-м и 27-м номером. Не сумев определиться самостоятельно, Панарин решил прибегнуть к помощи болельщиков. Россиянин опубликовал «сториз» в своём «инстаграме», предложив пользователям проголосовать за один из двух вариантов. В настоящий момент лидирует 27-й номер, набравший 56% голосов.
В составе «Коламбус Блю Джекетс» Панарин играл под 9-м номером, а в «Чикаго» — под 72-м. В «Нью-Йорк Рейнджерс» под 72-м номером выступает Филип Хитил.
Панарин подписал соглашение сроком на семь лет, общая сумма контракта — $ 81,5 млн.
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