Панарин попросил болельщиков помочь ему с выбором игрового номера в «Рейнджерс»

Российский нападающий Артемий Панарин, перешедший из «Коламбус Блю Джекетс» в «Нью-Йорк Рейнджерс», не может определиться с игровым номером в новой команде.



Форвард рассматривает два варианта. Он выбирает между 10-м и 27-м номером. Не сумев определиться самостоятельно, Панарин решил прибегнуть к помощи болельщиков. Россиянин опубликовал «сториз» в своём «инстаграме», предложив пользователям проголосовать за один из двух вариантов. В настоящий момент лидирует 27-й номер, набравший 56% голосов.

В составе «Коламбус Блю Джекетс» Панарин играл под 9-м номером, а в «Чикаго» — под 72-м. В «Нью-Йорк Рейнджерс» под 72-м номером выступает Филип Хитил.



Панарин подписал соглашение сроком на семь лет, общая сумма контракта — $ 81,5 млн.