Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Голубев: талант Панарина позволял ему стать самым высокооплачиваемым игроком НХЛ

Голубев: талант Панарина позволял ему стать самым высокооплачиваемым игроком НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

27-летний нападающий «Амура» Денис Голубев прокомментировал переход форварда Артемия Панарина из «Коламбус Блю Джекетс» в «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Удивился ли я? Если откровенно, Панара говорил, что Нью-Йорк — отличный вариант. Возможно, заранее на него нацеливался. Мог ли он опередить Макдэвида с его $ 12,5 млн и стать самым высокооплачиваемым игроком мира? Учитывая суперталант Артемия, такой шанс был. Но для этого имело смысл брать паузу и устраивать торги между клубами, что, наверное, не в характере Панары. Он добрый, отзывчивый, бескорыстный парень, душа молодёжки-2011 вместе с Евгением Кузнецовым.

Я тоже? Возможно, но я не звезда, а рабочий форвард. Сделаю всё возможное, чтобы это подтвердить в предстоящем сезоне. Не знаю, пробьётся ли Панарин с «Рейнджерс» в плей-офф, но Хабаровск обязан там быть. После прошлого сезона настрой у нашей команды максимальный, обязаны порадовать Дальний Восток», — приводит слова Голубева Russia-Hockey.ru.

Панарин стал вторым игроком в НХЛ по уровню годовой зарплаты
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент