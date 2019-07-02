Голубев: талант Панарина позволял ему стать самым высокооплачиваемым игроком НХЛ

27-летний нападающий «Амура» Денис Голубев прокомментировал переход форварда Артемия Панарина из «Коламбус Блю Джекетс» в «Нью-Йорк Рейнджерс».
«Удивился ли я? Если откровенно, Панара говорил, что Нью-Йорк — отличный вариант. Возможно, заранее на него нацеливался. Мог ли он опередить Макдэвида с его $ 12,5 млн и стать самым высокооплачиваемым игроком мира? Учитывая суперталант Артемия, такой шанс был. Но для этого имело смысл брать паузу и устраивать торги между клубами, что, наверное, не в характере Панары. Он добрый, отзывчивый, бескорыстный парень, душа молодёжки-2011 вместе с Евгением Кузнецовым.
Я тоже? Возможно, но я не звезда, а рабочий форвард. Сделаю всё возможное, чтобы это подтвердить в предстоящем сезоне. Не знаю, пробьётся ли Панарин с «Рейнджерс» в плей-офф, но Хабаровск обязан там быть. После прошлого сезона настрой у нашей команды максимальный, обязаны порадовать Дальний Восток», — приводит слова Голубева Russia-Hockey.ru.
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