Голубев: ещё зимой говорил, что Тарасенко выиграет Кубок Стэнли

Чемпион молодёжного первенства мира — 2011 Денис Голубев поделился мнением, почему его партнёры по той сборной Артемий Панарин, Евгений Кузнецов и Владимир Тарасенко раскрылись ярче, чем он.
«У нас была великолепная, дружная, по-спортивному наглая команда, но не всем ребятам удалось выстрелить, кто-то карьеру уже завершил. Мне, как говорится, грех жаловаться. Вообще, никаких секретов, чтобы полностью раскрыться, нет. Тут нужна большая работа и удача. Что ж, буду много работать, тогда где-то должна улыбнуться и фортуна.
Общаюсь ли с партнёрами по сборной-2011? Обязательно. На прошлой неделе говорил по телефону с Панариным, он рассказал, что к открытию рынка свободных агентов вылетает в Северную Америку, там у него есть хорошие предложения от ряда клубов НХЛ.
Также хорошо пообщались с Володей Тарасенко. Поздравил его с рождением ребёнка и завоеванием Кубка Стэнли. Сейчас он восстанавливается после операции, настроение отличное, есть что вспомнить и обсудить. Кстати, я ещё зимой говорил, что или Тарасенко, или Панарин возьмёт Кубок Стэнли — 2019. Оказался прав!» — приводит слова Голубева Russia-Hockey.ru.
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