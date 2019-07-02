Бабаев: уровень КХЛ падает, поток уходящих в НХЛ будет увеличиваться

Известный хоккейный агент Шуми Бабаев поделился мнением об участившихся переездах игроков из КХЛ в НХЛ.
«Я считаю, что уровень игры в КХЛ падает, несмотря на то что многие говорят об обратном. Конкуренция, может быть, возрастает, но общий уровень игры падает. Ещё со следующего года вводится жёсткий потолок зарплат, из-за которого будет большая разница между контрактами в НХЛ и КХЛ. Так что в ближайшее время этот поток уходящих игроков только увеличится. Также учитывайте, что в НХЛ появится новая команда, а интерес на русских игроков за океаном есть. Очень печально, что они уезжают, этот процесс необратим, потому что ты не можешь запретить игрокам уезжать в сильнейшую лигу мира. Можно только, как СКА и ЦСКА, возвращать игроков и стараться удержать своих.
И здесь речь не про финансы, в ситуации с Ткачёвым не идёт речи о деньгах, там клуб показывает, что он может предложить игроку для его развития, это совершенно другой разговор. Смысла в потолке зарплат я не вижу! Конечно, все скажут, что нам, агентам, выгодно сорвать куш, но на самом деле всё не совсем так. Хотя бы вывели часть топовых игроков, «сборников» и приезжающих из НХЛ из-под этого потолка, чтобы постараться ребят оставлять в КХЛ и не снижать уровень чемпионата», — цитирует агента Sport 24.
- 2 июля 2019
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