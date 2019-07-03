Яковлев: селекция у «Металлурга» мощнее, чем у «Нью-Джерси» или «Рейнджерс»

Олимпийский чемпион и чемпион мира Егор Яковлев, перешедший из «Нью-Джерси Дэвилз» в магнитогорский «Металлург», рассказал о возвращении в родной клуб, а также поделился впечатлениями от трансферов НХЛ.
«Индивидуальные тренировки у меня уже начались, работаю в штатном режиме в Москве и в зале, и на льду. Задача — через полторы недели прибыть на сбор «Металлурга» в хорошем функциональном состоянии.
За подписаниями и обменами в НХЛ слежу в общих чертах. Знаю, что «Рейнджерс» выиграл борьбу за Артемия Панарина, а мой бывший клуб «Нью-Джерси» приобрёл популярного защитника Суббана и под первым номером задрафтовал форварда Хьюза. Друзья звонят и подкалывают: «Суббана взяли на моё место». Вместе смеёмся.
Но на предстоящие сезоны энхаэловскую страницу я для себя закрыл, всё внимание – «Магнитке». И, думаю, все согласятся, что селекция у «Металлурга» мощнее, чем у «Нью-Джерси» или «Рейнджерс». Магнитогорск приобрёл целую группу сильных мастеров, конкуренция в лагере будет очень высокая, все должны быть готовы включаться на максимум с первой же тренировки», — приводит слова Яковлева Russia-Hockey.ru.
- 3 июля 2019
-
09:50
-
09:11
-
08:48
-
08:26
-
03:54
-
03:37
-
01:48
- 2 июля 2019
-
23:56
-
23:23
-
23:14
-
22:44
-
22:31
-
22:13
-
22:06
-
21:41
-
21:24
-
21:17
-
20:54
-
20:49
-
20:45
-
20:30
-
20:23
-
19:54
-
19:36
-
19:23
-
19:13
-
19:03
-
18:57
-
18:38
-
18:18
-
18:00
-
17:42
-
17:13
-
16:44
-
16:18