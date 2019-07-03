Яковлев: селекция у «Металлурга» мощнее, чем у «Нью-Джерси» или «Рейнджерс»

Олимпийский чемпион и чемпион мира Егор Яковлев, перешедший из «Нью-Джерси Дэвилз» в магнитогорский «Металлург», рассказал о возвращении в родной клуб, а также поделился впечатлениями от трансферов НХЛ.



«Индивидуальные тренировки у меня уже начались, работаю в штатном режиме в Москве и в зале, и на льду. Задача — через полторы недели прибыть на сбор «Металлурга» в хорошем функциональном состоянии.



За подписаниями и обменами в НХЛ слежу в общих чертах. Знаю, что «Рейнджерс» выиграл борьбу за Артемия Панарина, а мой бывший клуб «Нью-Джерси» приобрёл популярного защитника Суббана и под первым номером задрафтовал форварда Хьюза. Друзья звонят и подкалывают: «Суббана взяли на моё место». Вместе смеёмся.



Но на предстоящие сезоны энхаэловскую страницу я для себя закрыл, всё внимание – «Магнитке». И, думаю, все согласятся, что селекция у «Металлурга» мощнее, чем у «Нью-Джерси» или «Рейнджерс». Магнитогорск приобрёл целую группу сильных мастеров, конкуренция в лагере будет очень высокая, все должны быть готовы включаться на максимум с первой же тренировки», — приводит слова Яковлева Russia-Hockey.ru.