Тренер «Рейнджерс»: Панарин — один из лучших игроков лиги. Он всегда опасен

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн поделился эмоциями от перехода российского нападающего Артемия Панарина в стан его команды.



«Панарин — часть той политики, которую мы проводим в последние полтора года. Я понимаю, что, услышав о громкой сделке на рынке свободных агентов, некоторые могут подумать, что мы сбились с курса. Но это не так. Это всего лишь один из элементов этого курса.



Он один из лучших игроков лиги. Панарин играет на фланге, но выполняет функции центрального нападающего, контролирует игру. Он может пройти с шайбой среднюю зону, войти в чужую. Когда он на льду, соперник должен постоянно следить за ним, потому что он всегда опасен», — приводит слова Куинна официальный сайт НХЛ.

Куинн: Панарин недоволен своими результатами. Он хочет выйти на новый уровень