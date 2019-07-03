Главный тренер «Локомотива» Мактавиш опробовал лёд на арене в Ярославле

Канадский специалист Крэйг Мактавиш, подписавший с «Локомотивом» двухлетний контракт в качестве главного тренера, прибыл в Ярославль и вышел на лёд местной арены.
«Крейг Мактавиш прибыл в Ярославль! Прославленный канадский игрок и специалист с большим опытом работы в НХЛ высоко оценил инфраструктуру клуба. По словам тренера, условия, созданные в нашем городе для команды, отвечают всем требованиям для качественной подготовки к чемпионату.
«Локомотив» выйдет на лёд в середине июля, но уже сейчас под началом Мактавиша тренерский штаб ведёт активную работу: формируется подробный тренировочный план, идёт знакомство с молодыми игроками. Клуб продолжает следовать стратегии по широкому привлечению своих воспитанников», — сообщает пресс-служба ярославцев в «Твиттере».
Мактавиш известен как титулованный нападающий, завоевавший четыре Кубка Стэнли в составе «Эдмонтон Ойлерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». В качестве главного тренера он отработал девять сезонов в «Эдмонтоне». В 2006 году под его руководством «нефтяники» играли в финале Кубка Стэнли.
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