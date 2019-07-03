Киселевич – о возвращении в ЦСКА: семья рада. Мы же на родине

Защитник «ЦСКА» Богдан Киселевич прокомментировал возвращение в стан «армейцев», за которых он выступал с 2014 по 2018 год.
«От перехода в ЦСКА испытываю классные чувства. Не терпится встретиться с ребятами, соскучился по ним. Четыре года здесь играл и вернулся в «свою» команду. И возвращение в Россию тоже добавляет позитива. Семья рада, и адаптироваться не придётся. Мы же на родине.
Цели перед собой ставлю, как и всегда, самые высокие. Они совпадают с тем, что все болельщики ждут от ЦСКА», — приводит слова Кисилевича пресс-служба красно-синих.
Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2021/22. В сезоне-2018/19 29-летний Киселевич провёл 32 игры за «Флориду Пантерз» и набрал 8 (0+8) очков при показателе полезности «-3». После обмена в «Джетс» Богдан ни разу не сыграл в составе новой команды.
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