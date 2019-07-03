«Куньлунь» подписал контракт с канадским нападающим Воном
Клуб Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь Ред Стар» подписал двухлетний контракт с канадским нападающим Тайлером Воном, сообщает официальный «твиттер» команды.
С 2009 по 2019 год Вон играл в младших североамериканских лигах и не выступал за клубы НХЛ.
Напомним, ранее с «Куньлунь Ред Стар» переподписал контракт нападающий Войтек Вольски. Он записал в актив 28 (11+17) очков в 44 матчах регулярного чемпионата за магнитогорский «Металлург» и «Ред Стар».
Также однолетний контракт с «Ред Стар» подписал чешский голкипер Шимон Грубец. Он принял участие в чемпионате мира 2019 года, проведя в составе национальной команды два матча и пропуская за игру 1,85 шайбы.
Кроме того китайский клуб заключил соглашение с канадским нападающим Спенсером Фу.
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