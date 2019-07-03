Нападающий «Амура» попытался исполнить трюк Bottle Cap Challenge

Нападающий хабаровского «Амура» Игорь Величкин поучаствовал в популярном флешмобе Bottle Cap Challenge, игрок попытался повторить трюк, открывая крышку бутылки оригинальным ударом ногой, но не удержался и упал.
«В чем разница между Игорем Величкиным и Конором Макгрегором? Конор не играет за «Амур», — прокомментировала попытку игрока пресс-служба «Амура» в «Твиттере».
Bottle Cap Challenge начал набирать стремительную популярность после того, как боец ММА чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй выложил в своём «инстаграме» пост, в котором он откручивает крышку бутылки ударом ногой. В последствии многие бойцы подхватили идею челленджа.
«Амур» заключил новый контракт Величкиным на один год. 31-летний форвард в минувшем сезоне провёл 19 матчей в регулярном чемпионате, набрав 2 (0+2) очка при показателе полезности «-7» и 10 штрафных минутах.
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