Тэллон: никто не работает усерднее, чем Бобровский

Генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Дэйл Тэллон прокомментировал переход в команду вратаря Сергея Бобровского. Уроженец Новокузнецка подписал семилетний контракт на $ 70 млн.



«Приход такого вратаря, как Бобровский, позволяет команде рассчитывать на победу в каждом матче. Это очень хороший игрок. Никто не работает усерднее, чем Бобровский. Интересно смотреть за такими парнями, как Барков и Боб, когда они трудятся на льду. Они станут хорошим примером для молодых ребят», — цитирует Тэллона официальный сайт «Пантерз».



Бобровский стал вторым по уровню годовой зарплаты ($ 10 млн) вратарём в НХЛ. Впереди только Кэри Прайс из «Монреаля» с годовой зарплатой в $ 10,5 млн.



Контракт Бобровского на общую сумму в $ 70 млн стал самым крупным в истории «Флориды», ранее обладателем рекорда был Павел Буре с контрактом на $ 50 млн. В новой команде Бобровский будет выступать под 72-м номером.

Бобровский мечтает о Кубке Стэнли с «Флоридой». Что ждёт русских в новых клубах Панарин будет королём Бродвея, Варламов постарается перезапустить карьеру, а Зайцев может получить место в первой паре, но не большинство.