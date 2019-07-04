Тэллон: никто не работает усерднее, чем Бобровский

Генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Дэйл Тэллон прокомментировал переход в команду вратаря Сергея Бобровского. Уроженец Новокузнецка подписал семилетний контракт на $ 70 млн.
«Приход такого вратаря, как Бобровский, позволяет команде рассчитывать на победу в каждом матче. Это очень хороший игрок. Никто не работает усерднее, чем Бобровский. Интересно смотреть за такими парнями, как Барков и Боб, когда они трудятся на льду. Они станут хорошим примером для молодых ребят», — цитирует Тэллона официальный сайт «Пантерз».
Бобровский стал вторым по уровню годовой зарплаты ($ 10 млн) вратарём в НХЛ. Впереди только Кэри Прайс из «Монреаля» с годовой зарплатой в $ 10,5 млн.
Контракт Бобровского на общую сумму в $ 70 млн стал самым крупным в истории «Флориды», ранее обладателем рекорда был Павел Буре с контрактом на $ 50 млн. В новой команде Бобровский будет выступать под 72-м номером.
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