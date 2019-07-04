Кенневилль: Бобровский способен проявить себя в важных матчах

Главный тренер «Флориды Пантерз» Джоэль Кенневилль прокомментировал переход в команду голкипера Сергея Бобровского. Россиянин подписал семилетний контракт с годовым окладом в $ 10 млн.
«Флорида» получила вратаря, способного проявить себя в важных матчах. Мы знаем, насколько важна игра голкипера в каждой встрече, и знаем, насколько важно присутствие качественного вратаря в плей-офф. Боб рад, что оказался здесь», — приводит слова Кенневилля официальный сайт «Флориды».
Кенневилль занимает второе место в истории НХЛ по количеству побед (890) среди главных тренеров. Под его руководством «Чикаго Блэкхоукс» трижды завоёвывал Кубок Стэнли (2010, 2013 и 2015).
30-летний Бобровский, дважды выигрывавший приз «Везина Трофи», провёл последние семь сезонов в составе «Коламбус Блю Джекетс». Он подписал контракт с «пантерами» в статусе свободного агента.
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