Кенневилль: Бобровский способен проявить себя в важных матчах

Главный тренер «Флориды Пантерз» Джоэль Кенневилль прокомментировал переход в команду голкипера Сергея Бобровского. Россиянин подписал семилетний контракт с годовым окладом в $ 10 млн.



«Флорида» получила вратаря, способного проявить себя в важных матчах. Мы знаем, насколько важна игра голкипера в каждой встрече, и знаем, насколько важно присутствие качественного вратаря в плей-офф. Боб рад, что оказался здесь», — приводит слова Кенневилля официальный сайт «Флориды».



Кенневилль занимает второе место в истории НХЛ по количеству побед (890) среди главных тренеров. Под его руководством «Чикаго Блэкхоукс» трижды завоёвывал Кубок Стэнли (2010, 2013 и 2015).



30-летний Бобровский, дважды выигрывавший приз «Везина Трофи», провёл последние семь сезонов в составе «Коламбус Блю Джекетс». Он подписал контракт с «пантерами» в статусе свободного агента.

Так много русским в НХЛ ещё не платили. Панарин и Бобровский сорвали джек-пот Панарин – второй в списке самых дорогих хоккеистов, Бобровский – самый высокооплачиваемый вратарь среди европейцев.