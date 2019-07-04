ХК «Сочи» открыл детскую хоккейную школу с программой «Красная машина»

Хоккейный клуб «Сочи» объявил о создании детской хоккейной школы на своём официальном сайте. Запись в школу ведется для мальчишек 2012 и 2013 годов рождения. Набор проводится в течение июля, тренировки по ОФП «на земле» начнутся уже в августе, а занятия на льду стартуют в сентябре.



Хоккейный клуб «Сочи» принимает в свою школу всех желающих юношей только 2012-2013 годов рождения. Дети других возрастов на данный момент не принимаются. Клуб вправе во время формирования группы организовать отбор для зачисления в детско-юношескую школу.



Обучение в школе будет бесплатным. Все расходы берет на себя ДЮСШ ХК «Сочи». На плечи родителей ляжет только обеспечение своего ребенка хоккейной экипировкой. Дети будут тренироваться по национальной программе подготовки хоккеистов «Красная машина», разработанной Федерацией хоккея России.