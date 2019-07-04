Сергей Батехин избран председателем Президиума Ночной хоккейной лиги

Старший вице-президент компании «Норникель», член совета директоров Континентальной хоккейной лиги Сергей Батехин избран председателем Президиума Фонда развития любительского хоккея «Ночная хоккейная лига».



На посту главы Президиума Сергей Батехин будет осуществлять контроль за реализацией программ развития хоккея как массового спорта под эгидой Ночной лиги, а также других ключевых проектов, направленных на популяризацию этого вида спорта в России. Программы будут осуществляться в том числе при поддержке компании «Норникель».



Председатель Совета Легенд Ночной Хоккейной Лиги, легендарный отечественный хоккеист Александр Якушев поддержал назначение Сергея Батехина.



«Очень приятно, что один из лидеров российского бизнеса — компания «Норникель» — является нашим надёжным партнёром в развитии любительского хоккея в стране. Уже на протяжении пяти лет мы тренируемся вместе с президентом компании Владимиром Потаниным и его командой. Он прививает любовь к хоккею и своим сотрудникам, и партнёрам компании. А мы в свою очередь помогаем поднять уровень их спортивного мастерства.



Наряду с матчами Ночной хоккейной лиги регулярно проходит турнир Кубок Легенд, партнёром которого также выступает «Норникель». Президент компании, двукратный победитель Кубка Легенд Владимир Потанин — сам активный участник турнира и лично контролирует организацию этого масштабного мероприятия, в котором принимают участие известнейшие команды СССР: ЦСКА, „Спартак“, „Динамо“ и „Крылья Советов“. Этот праздник отечественного хоккея всегда проходит на очень высоком уровне и вызывает интерес со стороны и болельщиков, и средств массовой информации.



Сергея Леонидовича Батехина знаем не только как эффективного управленца, но и активного игрока. Он уделяет много времени проектам, направленным на популяризацию хоккея в стране и пропаганду здорового образа жизни. Эти люди по-настоящему преданы традициям отечественного хоккея и отдают ему всё своё свободное время», — приводит слова Якушева пресс-служба Ночной хоккейной лиги.

Ночная хоккейная лига – ведущая российская любительская спортивная организация, не имеющая аналогов в стране и мире. Задачей Лиги является популяризация любительского хоккея, поддержка ветеранов советского и российского хоккея, организация всероссийских соревнований по этому виду спорта и создание условий для занятия массовым хоккеем по всей стране.



С Ночной хоккейной лигой «Норникель» объединяют давние партнёрские отношения. Компания регулярно выступает партнёром ежегодного Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд страны. Президент компании Владимир Потанин, сам регулярно играющий в составе команд в играх Ночной хоккейной лиги и на турнирах Кубка Легенд, возглавляет Попечительский совет Фонда «НХЛ», где контролирует специально созданную целевую программу поддержки ветеранов советского и российского хоккея.



Поддержка спорта является важным элементом социальной политики «Норникеля». Компания активно участвует в развитии профессионального и массового спорта, в частности хоккея. Так, в 2018 году между «Норникелем» и Федерацией хоккея России подписан договор о партнёрстве, направленный на развитие национальной программы подготовки хоккеистов «Красная машина». Другим направлением сотрудничества станет комплексная подготовка сборных команд России по хоккею к Олимпийским играм — 2022 в Пекине.