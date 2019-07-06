Экс-форвард «Витязя» Кемпе перешёл в «Лос-Анджелес»

Нападающий Марио Кемпе подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз», информирует Complete Hockey News. Хоккеист поставил подпись под контрактом сроком на один сезон, зарплата в случае игры в основной команде «Кингз» составит $ 700 тыс за год.



В прошедшем сезоне 30-летний форвард защищал цвета «Аризоны Койотс», провеля 52 матча в регулярном чемпионате НХЛ. На его счету четыре заброшенные шайбы и пять результативных передач при показателе полезности «+5» и 18 штрафных минутах. В среднем нападающий проводил на площадке около 11 минут за игру.



Напомним, шведский игрок на протяжении трёх сезонов выступал в Континентальной хоккейной лиге за подмосковный «Витязь», набрав 82 очка.