Экс-форвард «Витязя» Кемпе перешёл в «Лос-Анджелес»
Нападающий Марио Кемпе подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз», информирует Complete Hockey News. Хоккеист поставил подпись под контрактом сроком на один сезон, зарплата в случае игры в основной команде «Кингз» составит $ 700 тыс за год.
В прошедшем сезоне 30-летний форвард защищал цвета «Аризоны Койотс», провеля 52 матча в регулярном чемпионате НХЛ. На его счету четыре заброшенные шайбы и пять результативных передач при показателе полезности «+5» и 18 штрафных минутах. В среднем нападающий проводил на площадке около 11 минут за игру.
Напомним, шведский игрок на протяжении трёх сезонов выступал в Континентальной хоккейной лиге за подмосковный «Витязь», набрав 82 очка.
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