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Кожевников: успех финнов на чемпионате мира задел российских игроков НХЛ

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Кожевников: успех финнов на чемпионате мира задел российских игроков НХЛ
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал об увеличении интереса к чемпионату мира по хоккею за последние несколько лет.

«Для Европы чемпионаты мира — такой же значимый и популярный турнир, как розыгрыш Кубка Стэнли для Северной Америки. Наверное, некоторые наши легионеры в силу того, что очень долго выступают за океаном, не знают, что, например, в России телерейтинги чемпионатов мира очень высокие и не идут в сравнение с клубным хоккеем.

И в прошлом сезоне, и в нынешнем конкуренция за медали была очень высокой, а те же североамериканцы собирали довольно крепкие составы. Победа финнов, которые обошлись без хоккеистов из НХЛ, щёлкнула энхаэловцев по носу. Оказалось, что в Европе за счёт наигранной тактики и правильно подобранного состава можно побеждать сборные из легионеров. Думаю, в том числе и наших энхаэловцев успех финнов задел», — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.ru.

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