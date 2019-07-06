Кожевников: успех финнов на чемпионате мира задел российских игроков НХЛ

Олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал об увеличении интереса к чемпионату мира по хоккею за последние несколько лет.



«Для Европы чемпионаты мира — такой же значимый и популярный турнир, как розыгрыш Кубка Стэнли для Северной Америки. Наверное, некоторые наши легионеры в силу того, что очень долго выступают за океаном, не знают, что, например, в России телерейтинги чемпионатов мира очень высокие и не идут в сравнение с клубным хоккеем.



И в прошлом сезоне, и в нынешнем конкуренция за медали была очень высокой, а те же североамериканцы собирали довольно крепкие составы. Победа финнов, которые обошлись без хоккеистов из НХЛ, щёлкнула энхаэловцев по носу. Оказалось, что в Европе за счёт наигранной тактики и правильно подобранного состава можно побеждать сборные из легионеров. Думаю, в том числе и наших энхаэловцев успех финнов задел», — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.ru.