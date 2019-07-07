Директор «Блюз»: русские часто закрепощены, но Александров очень общительный
Директор «Сент-Луис Блюз» по развитию игроков Тим Тэйлор поделился мыслями о 18-летнем российском центрфорварде Никите Александрове, которого клуб выбрал первым на драфте-2019.
«Мне повезло увидеть Александрова в деле пару раз, когда он играл против одного из наших ребят (нападающего Матиаса Лаферье) в «Кейп-Бретоне». Он очень юркий. Александров не выглядит самым скоростным игроком, но потом получает шайбу и уходит от соперников.
Это очень умный хоккеист. Он хороший парень, умеющий решать проблемы. Многие ребята, особенно из России, слегка закрепощены. Он же очень общителен», — приводит слова Тэйлора официальный сайт НХЛ.
«Сент-Луис Блюз» выбрал российского форварда во втором раунде драфта-2019 под общим 62-м номером.
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