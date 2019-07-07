Токранов: устал слушать о том, что у меня постоянно какие-то повреждения

Защитник СКА Василий Токранов рассказал о самочувствии после операции, которую перенёс в начале мая.



«Самочувствие нормальное. Дала о себе знать старая травма, которую получил, выступая за «Ак Барс», вовремя не вылечил её, когда мы завоевали третий Кубок Гагарина. В первом раунде плей-офф бились с «Амуром». Я за два матча три раза в борт влетел хорошенько — «нарисовался» синяк от поясницы до колена. А затем уже в СКА получил удар в спину во время прыжка, когда шайбу ловил, и получил осложнение. После операции недели четыре ходил на костылях. Сейчас ногу разрабатываю. Начал крутить велосипед, плавать. В общем, к сезону буду готов.



Честно говоря, уже устал слушать о том, что у меня постоянно какие-то повреждения. Хоккей — контактный вид спорта, и я люблю силовую игру, в тело. Естественно, что-то может заболеть. Когда тебе клюшкой по руке или пальцу попадают — случается перелом, или шайба со скоростью 150 км/ч куда-нибудь прилетает. Экипировка ведь не от всего спасает. Наверное, в этом плане я невезучий!» — приводит слова Токранова официальный сайт КХЛ.

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