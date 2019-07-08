Грабовский назначен спортивным директором минского «Динамо»
Михаил Грабовский будет совмещать обязанности ассистента главного тренера и спортивного директора минского «Динамо», информирует официальный сайт белорусского клуба. Ранее известный в прошлом хоккеист объявил о завершении игровой карьеры.
Главным тренером команды назначен Крэйг Вудкрофт. 49-летний специалист возглавлял минский клуб в сезоне-2016/17. При нём «Динамо» пробилось в плей-офф, где в четвертьфинале конференции уступило «Локомотиву» (1-4). По окончании сезона канадец покинул «зубров».
14 мая 2019 года на заседании исполкома Национального олимпийского комитета была утверждена кандидатура Александра Андриевского. Однако позже генеральный директор «зубров» Дмитрий Басков объявил о срыве переговоров по контракту.
Грабовский: с игровой карьерой закончил, но сидеть дома не лучший вариант
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