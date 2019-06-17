Грабовский: с игровой карьерой закончил, но сидеть дома не лучший вариант

Михаил Грабовский поделился эмоциями после назначения на пост ассистента главного тренера минского «Динамо».
«Для белорусских болельщиков официально объявляю, что с игровой карьерой я закончил. Сам для себя решил, что сидеть дома не лучший вариант. Нужно чем-то заниматься. Как игрок в матчах я больше не могу участвовать, поэтому хочу попробовать себя в роли тренера.
С Вудкрофтом знаком давно, примерно с 2014 года. Мы общались, вместе делали детский лагерь для наших юниоров. Знаю, что он за человек, как ведёт игру, как готовит команду. Кроме того, когда он работал в «Динамо» ранее, я был на матчах и видел его стиль игры. Думаю, с Крэйгом мне будет довольно просто. Это возможность для меня чему-то научиться как тренеру.
Сделаем акцент на том, чтобы не отходить от своих принципов и донести их до игроков, до команды. Главное, чтобы все работали как единый коллектив. Думаю, это будет способствовать хорошей игре «Динамо», — приводит слова Грабовского официальный сайт Федерации хоккея Республики Беларусь.
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