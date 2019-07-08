Баранов — о контракте с «Динамо» М: такие шансы выпадают не каждый день

Защитник Вениамин Баранов, подписавший просмотровый контракт с московским «Динамо», прокомментировал свой переход из петербургского «Динамо».



«Мой контракт рассчитан до конца предсезонных сборов, дальше всё будет зависеть от клубов. Если честно, я не вдаюсь в юридические нюансы. Моя задача — проявить себя в отведённый период и доказать свою состоятельность. Если так случится, что я вернусь в «Динамо» Санкт-Петербург, то данный опыт однозначно станет бесценным.



Мне приятно, что меня заметили. Впереди много работы, поэтому эйфория уже ушла. Настрой самый серьёзный. Такие шансы выпадают не каждый день, поэтому надо за них цепляться изо всех сил. Всё в моих руках», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

Хоккеисты московского «Динамо» вышли из отпуска