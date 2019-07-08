Хоккеисты московского «Динамо» вышли из отпуска

Игроки московского «Динамо» в ближайшее время приступят к подготовке к новому сезону КХЛ. Первая группа хоккеистов уже прошла медосмотр, сообщает пресс-служба бело-голубых в «Твиттере».

Посмотреть фото можно в «твиттере» «Динамо».



Углублённый медосмотр продлится до 11 июля, после чего команда проведёт две втягивающие тренировки на базе «Динамо» в Новогорске 13 и 14 июля. На учебно-тренировочный сбор команда отправится в Нижний Новгород 15 июля. Там же с 7 по 11 августа пройдёт Кубок губернатора Нижегородской области.



В Москву бело-голубые вернутся 12 августа и продолжат подготовку к сезону в Новогорске. В расписании предусмотрены и контрольные матчи: 15 августа динамовцы встретятся с омским «Авангардом» в Балашихе, а 18 августа – со «Спартаком» на «ЦСКА Арене».



Не обойдётся в этом году и без традиционного Кубка мэра Москвы, который пройдёт с 22 по 25 августа в ДС «Мегаспорт». Завершится предсезонная подготовка 29 августа контрольным матчем с подмосковным «Витязем».

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