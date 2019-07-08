Тайлер Бозак смешал коктейль в чаше Кубка Стэнли
Нападающий «Сент-Луис Блюз» Тайлер Бозак провёл день с Кубком Стэнли, информирует официальный «твиттер» команды.
33-летний форвард с кубком отдыхал в Саскачеване, где в том числе посетил детский госпиталь. Позже Бозак вместе с женой превратил Кубок Стэнли в бокал для коктейля, смешав и выпив коктейль из чаши.
Напомним, этот трофей стал первым для «блюзменов», вступивших в НХЛ в 1967 году. За этот период они трижды выходили в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги, в последний раз — в сезоне-1969/70. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Бостону» — 0-4. В ходе плей-офф «блюзмены» победили «Виннипег Джетс» (4-2), «Даллас Старз» (4-3), «Сан-Хосе Шаркс» (4-3) и «Бостон Брюинз» (4-3).
Посмотреть видео можно в «Твиттере».
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