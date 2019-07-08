Джемел Смит перешёл в «Тампа-Бэй»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» подписал контракт с нападающим Джемелом Смитом, информирует официальный сайт команды. 25-летний канадский хоккеист поставил подпись под двухсторонним соглашением сроком на один сезон. Размер зарплаты хоккеиста пока остаётся неизвестным.



Смит прошедший сезон начинал в «Даллас Старз», где 6 декабря его отправили на драфт отказов, откуда его забрал «Бостон Брюинз». В регулярном чемпионате нападающий провёл 17 матчей, забросив две шайбы и отдав одну результативную передачу при показателе полезности «–2» и нуле минут штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около девяти минут за игру.



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