Глинкин подписал контракт с «Трактором» на новых условиях

Нападающий Антон Глинкин переподписал контракт с челябинским «Трактором» на новых условиях, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Контракт с 30-летним хоккеистом будет действовать в течение одного сезона.



В прошедшем регулярном чемпионате Глинкин принял участие в 49 встречах, записав на свой счёт 19 (6+13) баллов при показателе полезности "-7" и шести минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 15 минут за матч. В розыгрыше Кубка Гагарина нападающий сыграл в четырёх матчах, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.



Напомним, «Трактор» в прошедшем сезоне занял восьмое место в Восточной конференции, проиграв в первом раунде плей-офф «Автомобилисту» (0-4).

Трансферы на Востоке КХЛ. Что осталось сделать клубам этим летом «Магнитка», «Автомобилист», «Салават» уже готовы начать сезон, а у «Авангарда» главные приобретения ещё впереди.