Глинкин подписал контракт с «Трактором» на новых условиях
Нападающий Антон Глинкин переподписал контракт с челябинским «Трактором» на новых условиях, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Контракт с 30-летним хоккеистом будет действовать в течение одного сезона.
В прошедшем регулярном чемпионате Глинкин принял участие в 49 встречах, записав на свой счёт 19 (6+13) баллов при показателе полезности "-7" и шести минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 15 минут за матч. В розыгрыше Кубка Гагарина нападающий сыграл в четырёх матчах, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.
Напомним, «Трактор» в прошедшем сезоне занял восьмое место в Восточной конференции, проиграв в первом раунде плей-офф «Автомобилисту» (0-4).
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