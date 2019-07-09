Кудашов сменит Воробьёва на посту главного тренера сборной России и СКА

Как стало известно «Чемпионату», известный специалист Алексей Кудашов возглавил сборную России и петербургский хоккейный клуб СКА, сменив на этих постах Илью Воробьёва. Официально о назначении Кудашова будет объявлено в ближайшее время.



47-летний Кудашов известен по работе в Континентальной хоккейной лиге с мытищинским «Атлантом» (2012–2015) и ярославским «Локомотивом» (2015–2017). Его лучшим результатом в должности главного тренера является выход в полуфинал Кубка Гагарина — 2017 с «Локомотивом». С апреля 2018 года Кудашов совмещает работу в штабе сборной России и штабе СКА.



Напомним, под руководством Ильи Воробьёва сборная России вылетела в четвертьфинале ЧМ-2018 и завоевала бронзовые медали на чемпионате мира 2019 года. Хоккейный клуб СКА, руководимый Воробьёвым, в прошедшем розыгрыше Кубка Гагарина добрался до финала Западной конференции, где уступил ЦСКА со счётом 3-4.

«Возможно, год назад я был другим человеком». Воробьёв подвёл итоги ЧМ О своём будущем, последних матчах на турнире, ошибках и жизни команды на ЧМ – в интервью с главным тренером сборной России.