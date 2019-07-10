Карандин: если Кудашов будет использовать опыт Тарасова, то девальвации не будет

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Легендарный арбитр, почётный вице-президент Федерации хоккея России Юрий Карандин прокомментировал тренерские перестановки в национальной команде и питерском СКА.

«Не могу сказать, что Илья Воробьёв справился со своей работой и в клубе, и в национальной команде. Да, СКА в плей-офф поборолся с ЦСКА, здесь ещё могут быть споры. А вот поражение сборной России в полуфинале чемпионата мира до сих пор сидит занозой. Ещё в мае говорил о том, что оно тренерское, — и с тех пор не изменил своей позиции.

Не заслуживал ли Воробьёв второго шанса? Я бы сказал, третьего. Всё-таки не нужно забывать, что на чемпионате мира — 2018 мы вылетели ещё в четвертьфинале. Два шанса были, к сожалению, упущены, поэтому оперативные кадровые решения были если не очевидными, то возможными.



Кудашов на равных с Воробьёвым несёт ответственность за эти неудачи, как и все члены тренерского штаба. Но нужно понимать, что в отечественном хоккее роль главного тренера всегда была наиболее ответственной.



У назначения Кудашова есть и плюсы, и минусы. Будем надеяться, что он учёл свои ошибки в «Локомотиве», получив большой опыт работы за спиной Воробьёва в СКА и сборной.



Самое главное, чтобы новое поколение тренеров использовало весь багаж знаний, накопленный советским хоккеем. Посмотрите, как отработал штаб сборной Финляндии, было видно, что книги Анатолия Тарасова, например «Стратегия и тактика хоккея», у наших конкурентов до сих пор являются настольными.



Если Кудашов будет использовать опыт своих легендарных предшественников, то никакой девальвации не будет", — цитирует Карандина Russia-Hockey.