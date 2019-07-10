Карандин: если Кудашов будет использовать опыт Тарасова, то девальвации не будет

.
Легендарный арбитр, почётный вице-президент Федерации хоккея России Юрий Карандин прокомментировал тренерские перестановки в национальной команде и питерском СКА.
«Не могу сказать, что Илья Воробьёв справился со своей работой и в клубе, и в национальной команде. Да, СКА в плей-офф поборолся с ЦСКА, здесь ещё могут быть споры. А вот поражение сборной России в полуфинале чемпионата мира до сих пор сидит занозой. Ещё в мае говорил о том, что оно тренерское, — и с тех пор не изменил своей позиции.
Не заслуживал ли Воробьёв второго шанса? Я бы сказал, третьего. Всё-таки не нужно забывать, что на чемпионате мира — 2018 мы вылетели ещё в четвертьфинале. Два шанса были, к сожалению, упущены, поэтому оперативные кадровые решения были если не очевидными, то возможными.
Кудашов на равных с Воробьёвым несёт ответственность за эти неудачи, как и все члены тренерского штаба. Но нужно понимать, что в отечественном хоккее роль главного тренера всегда была наиболее ответственной.
У назначения Кудашова есть и плюсы, и минусы. Будем надеяться, что он учёл свои ошибки в «Локомотиве», получив большой опыт работы за спиной Воробьёва в СКА и сборной.
Самое главное, чтобы новое поколение тренеров использовало весь багаж знаний, накопленный советским хоккеем. Посмотрите, как отработал штаб сборной Финляндии, было видно, что книги Анатолия Тарасова, например «Стратегия и тактика хоккея», у наших конкурентов до сих пор являются настольными.
Если Кудашов будет использовать опыт своих легендарных предшественников, то никакой девальвации не будет", — цитирует Карандина Russia-Hockey.
- 10 июля 2019
-
11:56
-
11:48
-
11:32
-
10:28
-
10:00
-
09:51
-
09:32
-
09:12
-
09:00
-
08:49
- 9 июля 2019
-
23:19
-
23:07
-
23:00
-
22:28
-
21:38
-
21:07
-
20:37
-
20:15
-
20:02
-
19:55
-
19:48
-
19:19
-
18:52
-
18:19
-
17:40
-
17:11
-
16:38
-
16:09
-
15:48
-
15:44
-
15:27
-
14:56
-
14:51
-
14:19
-
13:53