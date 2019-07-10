Арбитраж по контракту Бучневича с «Рейнджерс» состоится 29 июля
Арбитражное слушание по контракту российского форварда Павла Бучневича c «Нью-Йорк Рейнджерс» назначено на 29 июля, сообщает Sportsnet.
В минувшем сезоне 24-летний Бучневич провёл 64 матча в регулярном чемпионате, забросил 21 шайбу и отдал 17 результативных передач при показателе полезности «-10» и 13 минутах штрафного времени. Уроженец Череповца, выступающий за «синерубашечников» с 2016 года, установил личный рекорд по количеству результативных бросков за сезон.
По контракту на сезон-2018/19 Бучневич зарабатывал $ 925 тыс. Игрок имеет право подписать соглашение с командой до вынесения вердикта. Так, летом прошлого года 44 хоккеиста подали в арбитраж. Однако в итоге судья рассмотрел иски только троих игроков.
Стал известен список из 40 игроков НХЛ, подавших в арбитраж
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