Sportsnet: контракт Варламова с «Айлендерс» — ужасная ошибка руководства клуба

Канадская телекомпания Sportsnet скептически отнеслась к работе «Нью-Йорк Айлендерс» на рынке свободных агентов.
«Айлендерс» потеряли Робина Ленера, финалиста в голосовании на «Везина Трофи», а также хорошего центрфорварда Филппулу. При этом им удалось сохранить ограниченно свободных агентов: Ли, Нельсона и Эберле. Варламову 31 год, и четырёхлетний контракт на $ 20 млн выглядит ужасной ошибкой. Если в дальнейшем не произойдёт ничего сверхъестественного, то «островитяне» сделают серьёзный шаг назад по сравнению с предыдущим сезоном», — гласит текст, размещённый на сайте Sportsnet.
Варламов в минувшем сезоне выступал за «Колорадо Эвеланш» и провёл 49 матчей в регулярном чемпионате, одержав 20 побед. Россиянин отражал 90,9% бросков, пропуская 2,87 шайбы за игру. Впоследствии россиянин проиграл борьбу за место первого номера Филиппу Грубаэуру.
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