Лис перемудрил. Почему «Айлендерс» пожалеет о подписании Варламова

После семи лет в «Колорадо» голкипер Семён Варламов во второй раз в своей заокеанской карьере сменил клуб, оказавшись в «Нью-Йорк Айлендерс». Россиянин известен в НХЛ своим талантом, благодаря которому «лавины» шесть лет назад выиграли дивизион, а сам Семён был близок к номинации не только на «Везину», но и на «Харта». Известен он и обилием травм, частыми проблемами с пахом и, как следствие, нестабильной игрой. Именно такого вратаря взял знаменитый Лу Ламорелло на замену Робину Ленеру.

Семён Варламов. 31 год

Контракт с «Айлендерс» — 4 года, $ 5 млн за сезон, запрет на обмен.

Регулярный чемпионат-2015/16: 57 матчей, 91,4 % отражённых бросков, 2,81 гола за игру.

2016/17: 24 матча, 89,8%, 3,38.

2017/18: 51 матч, 92%, 2,68.

2018/19: 49 матчей, 90,9%, 2,87.



Робин Ленер. 27 лет

Контракт с «Чикаго» — 1 год, $ 5 млн за сезон.

Регулярный чемпионат-2015/16: 21 матч, 92,4% отражённых бросков, 2,47 гола за игру

2016/17: 59 матчей, 92%, 2,68.

2017/18: 53 матча, 90,8%, 3,01.

2018/19: 46 матчей, 93%, 2,13. Контракт с «Айлендерс» — 4 года, $ 5 млн за сезон, запрет на обмен.Регулярный чемпионат-2015/16: 57 матчей, 91,4 % отражённых бросков, 2,81 гола за игру.2016/17: 24 матча, 89,8%, 3,38.2017/18: 51 матч, 92%, 2,68.2018/19: 49 матчей, 90,9%, 2,87.Контракт с «Чикаго» — 1 год, $ 5 млн за сезон.Регулярный чемпионат-2015/16: 21 матч, 92,4% отражённых бросков, 2,47 гола за игру2016/17: 59 матчей, 92%, 2,68.2017/18: 53 матча, 90,8%, 3,01.2018/19: 46 матчей, 93%, 2,13.

«Островитяне», пригласившие год назад тренера-триумфатора Барри Тротца, жаждут восстановления статуса своего славного клуба. После долгих лет неудач «Айлендерс» близок к тому, чтобы выбраться из числа аутсайдеров и середняков в число претендентов на высокие места, но решение генерального менеджера «Айленлерс» Лу Ламорелло относительно состава вратарской линии вызывает большие вопросы.



Говоря без обиняков, подписание контракта с Семёном Варламовым вместо Робина Ленера снижает шансы «Айлендерс» на успех и вскоре может стать серьёзной ошибкой. Конечно, это всего лишь мнение, но есть достаточное количество причин, чтобы этот прогноз сбылся.

Кто такой Робин Ленер?

Ленер, как теперь известно большинству, был финалистом голосования за «Везину» 2019 года. Он был наиболее яркой частью вратарского тандема «островитян», выигравших трофей «Уильяма Дженнингса» за наименьшее количество пропущенных голов за сезон. Кроме того, Робин стал обладателем «Билл Мастертон Трофи» — приза за волю, характер и умение вернуться в хоккей после сложных жизненных обстоятельств. Словом, для Ленера прошедший сезон был исключительным по степени успешности, особенно с учётом деталей его предыдущей жизни и карьеры.



Этому шведскому парню не исполнилось ещё и 28 лет. Его долго называли молодым вратарём, подававшим надежды, но испытавшим большие проблемы, не связанные напрямую с хоккеем: по ходу позапрошлого сезона шведа даже посещали мысли о самоубийстве.



Так, Ленер признался, что в ночь с 28 на 29 марта 2018 года он позвонил тренеру вратарей «клинков» Эндрю Аллену и сказал, что не знает, сможет ли выйти на лёд в матче. На следующее утро Ленер сообщил, что готов сыграть. Вечером он вышел на лёд, однако его одолевали боли в груди и помутнение зрения. После второго периода у него началась паническая атака, и он не смог вернуться на лёд.



«Я был пьян, когда позвонил Эндрю. Я хотел убить себя. Несколько раз я был очень близок к этому. Игру в хоккей не сравнить с битвой внутри моего мозга. Одна из самых сложных вещей – вернуться в хоккей. Я наркоман, которому диагностировали синдром дефицита внимания и гиперактивности и посттравматическое стрессовое расстройство. За всю карьеру у меня не было трезвого сезона. Я был хорошим вратарём, когда находился в хорошем настроении. В депрессивном состоянии – наоборот», — признался Ленер.



Несмотря на такие чудовищные вещи, он смог подняться с самого дна. В «Айлендерс» у него был шанс стать великолепным голкипером для команды на долгие годы, и даже если он несколько регрессирует по отношению к статистике прошлого сезона, он всё равно бы остался очень надёжным стражем ворот. Ленер выполнил всё, о чём его просил клуб: успешно отыграл год на контракте, заключённом по принципу «докажи, что ты можешь», открыто полюбил Лонг-Айленд и знаменитых болельщиков «островитян».

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Зачем «Айлендерс» Варламов?

У Семёна Варламова тоже были прекрасные сезоны в НХЛ, но большая часть из них случилась достаточно давно, и бесславный уход из «Колорадо», где он проиграл конкуренцию немцу Грубауэру и чеху Францоузу, лишь подтверждает это. Похоже, что Варламов был нужен «Айлендерс» для достижения каких-то других целей, нежели тезиса «победа прямо сейчас». Попытка привлечь к себе внимание Артемия Панарина не сработала, причём не сработала худшим для «Айлендерс» способом: игрок ушёл к злейшим врагам с Бродвея, ь согласившись на меньший оклад. Разговоры о том, что Варламов поможет перебраться за океан Илье Сорокину также вызывают сомнения в эффективности его приглашения: платить 5 миллионов вратарю, который через год станет вторым номером — это верх расточительства. Или «островитяне» планируют выкупать Семёна через года два?



Три из пяти его последних регулярных чемпионатов с точки зрения статистики были неудачными, а разница в цифрах с Ленером в прошлом году выглядит просто катастрофической. Варламову 31 год, и история его травм вряд ли способствует разговорам о том, что он может внезапно обрести стабильность и способность снова стать стеной в воротах.

Ультиматум

Очевидно, что руководство «островитян» приняло решение относительно Ленера ещё до того, как начало с ним переговоры. Да, Ленер имеет в своём послужном списке серьёзные психологические проблемы, которые могут вернуться, но ставка на Варламова всё равно вызывает вопросы. Опытный Ламорелло должен был понимать, что именно такие контракты, какой был выдан российскому вратарю, принесут клубу серьёзные проблемы в будущем. Даже если сделать ставку на Семёна прямо сейчас, то куда логичней было бы дать Варламову $ 6-7 млн за сезон, но заключить контракт не на четыре года, а на два или три, попутно пытаясь переманить Сорокина и использовать российский вратарский фактор в свою пользу.

Контракт Ничушкина – цветочки. Русские игроки, чьи контракты выкупали в НХЛ В «Филадельфии» до сих пор платят Брызгалову, а «Айлендерс» только несколько лет назад завершили эпопею с Алексеем Яшиным.

«Я был полон решимости остаться в «Айлендерс» и спокойно ждал начала переговоров. Тем не менее, как только мы вступили в контакт, передо мной внезапно поставили ультиматум — клуб хотел уменьшить сумму контракта.



В тот момент мы поставили переговоры на паузу, а когда вновь возобновили их, было слишком поздно. Я рассчитывал на долгосрочный контракт, но максимум, что мне предлагали, было два года. Даже тогда я с уважением отнёсся к их предложению и продолжил переговоры на их условиях. Увы, они решили найти другого вратаря», — откровенно заявил Ленер, подписавшийся на один сезон в «Чикаго». Сумма его контракта полностью повторяет договор Варламова.



Остаётся лишь пожелать Семёну здоровья и удачной работы с тренером вратарей «Айленлерс» Пьером Греко. А Робину Ленеру — доказать свою профпригодность в «Чикаго», где первым номером является такой же «стеклянный» Кори Кроуфорд.