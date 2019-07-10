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Кудашов: продолжим выбранный курс, сделав необходимые корректировки

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Кудашов: продолжим выбранный курс, сделав необходимые корректировки
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Алексей Кудашов прокомментировал своё назначение на должность главного тренера сборной России. Он сменит на этом посту Илью Воробьёва.

«Для меня огромная честь стать главным тренером сборной России. Это большая ответственность, и я приложу все усилия, чтобы оправдать оказанное доверие. Хочу отдельно поблагодарить руководство ФХР за эту возможность.

У нас в штабе сохраняется преемственность, мы продолжим выбранный курс, сделав необходимые корректировки. Конечно, будем поддерживать связь с Ильёй Воробьёвым, мы коллеги, и не использовать возможность получить его совет или второе мнение было бы неправильно. Задачи сборной России всем известны — развивать игроков, выигрывать в каждом матче и делать это в нашем собственном стиле, показывая наш хоккей. Впереди много работы!» — приводит слова Кудашова пресс-служба ФХР.

Золото ОИ для сборной и Кубок Гагарина для СКА. Главные задачи Кудашова
Молодой российский специалист получит сразу два ответственных назначения. Скоро об этом официально объявят.
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