Кудашов: продолжим выбранный курс, сделав необходимые корректировки

Алексей Кудашов прокомментировал своё назначение на должность главного тренера сборной России. Он сменит на этом посту Илью Воробьёва.



«Для меня огромная честь стать главным тренером сборной России. Это большая ответственность, и я приложу все усилия, чтобы оправдать оказанное доверие. Хочу отдельно поблагодарить руководство ФХР за эту возможность.



У нас в штабе сохраняется преемственность, мы продолжим выбранный курс, сделав необходимые корректировки. Конечно, будем поддерживать связь с Ильёй Воробьёвым, мы коллеги, и не использовать возможность получить его совет или второе мнение было бы неправильно. Задачи сборной России всем известны — развивать игроков, выигрывать в каждом матче и делать это в нашем собственном стиле, показывая наш хоккей. Впереди много работы!» — приводит слова Кудашова пресс-служба ФХР.

Золото ОИ для сборной и Кубок Гагарина для СКА. Главные задачи Кудашова Молодой российский специалист получит сразу два ответственных назначения. Скоро об этом официально объявят.