СКА объявил о назначении Кудашова на пост главного тренера

Алексей Кудашов займёт должность главного тренера СКА, информирует официальный сайт петербургского клуба. Он заменит на этом посту Илью Воробьёва. Ранее Кудашов был назначен на пост главного тренера сборной России.
Организация и построение игры в зоне обороны останутся в ведении Анвара Гатиятулина. Кроме того, в тренерский штаб войдёт Игорь Ефимов, который хорошо знаком со всей клубной системой и будет отвечать в том числе за непрерывный тренировочный процесс во время игр сборной страны. Воробьёв, который в прошлом сезоне работал на должности главного тренера, покидает СКА.
Кудашов известен по работе в Континентальной хоккейной лиге с мытищинским «Атлантом» (2012–2015) и ярославским «Локомотивом» (2015–2017). Его лучшим результатом в должности главного тренера является выход в полуфинал Кубка Гагарина — 2017 с «Локомотивом». С апреля 2018 года он совмещает работу в штабе сборной России и штабе СКА.
В минувшем сезоне СКА под руководством Воробьёва дошёл до финала Западной конференции КХЛ, где проиграл в семи матчах будущему чемпиону — ЦСКА.
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