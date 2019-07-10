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СКА объявил о назначении Кудашова на пост главного тренера

СКА объявил о назначении Кудашова на пост главного тренера
Хоккей / КХЛ 0

Алексей Кудашов займёт должность главного тренера СКА, информирует официальный сайт петербургского клуба. Он заменит на этом посту Илью Воробьёва. Ранее Кудашов был назначен на пост главного тренера сборной России.

Организация и построение игры в зоне обороны останутся в ведении Анвара Гатиятулина. Кроме того, в тренерский штаб войдёт Игорь Ефимов, который хорошо знаком со всей клубной системой и будет отвечать в том числе за непрерывный тренировочный процесс во время игр сборной страны. Воробьёв, который в прошлом сезоне работал на должности главного тренера, покидает СКА.

Кудашов известен по работе в Континентальной хоккейной лиге с мытищинским «Атлантом» (2012–2015) и ярославским «Локомотивом» (2015–2017). Его лучшим результатом в должности главного тренера является выход в полуфинал Кубка Гагарина — 2017 с «Локомотивом». С апреля 2018 года он совмещает работу в штабе сборной России и штабе СКА.

В минувшем сезоне СКА под руководством Воробьёва дошёл до финала Западной конференции КХЛ, где проиграл в семи матчах будущему чемпиону — ЦСКА.

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