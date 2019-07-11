Давыдов: вряд ли Кудашов будет сильно менять игру сборной

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов прокомментировал назначение Алексея Кудашова главным тренером сборной России.

«Вряд ли Кудашов будет сильно менять игру сборной. В этом случае изменения похожи на косметический ремонт. И дело даже не в том, что Воробьев и Кудашов работали вместе в сборной и СКА. На мой взгляд, когда Кудашов был главным тренером в ярославском «Локомотиве», стиль игры команды кардинально не отличался от возглавляемого в ту пору Воробьевым магнитогорского «Металлурга». Да и вообще, на мой взгляд, современные российские специалисты по своей квалификации находятся примерно на одном уровне. Последние, кто был намного выше уровнем, — это Олег Знарок и Харийс Витолиньш в период их работы во главе «Динамо» и сборной», — приводят слова Давыдова «Известия».